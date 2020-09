"Rolnik szuka żony". Agata przeszła niesamowitą metamorfozę. Trudno ją rozpoznać na nowych zdjęciach

W 2018 roku miała miejsce 5. edycja programu "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy jedyną z kandydatek okazała się Agata Rusak, która napisała list rolnika Łukasza. Chłopak bez wątpienia okazywał jej spore zainteresowanie, jednak relacje nie przetrwała próby czasu. Od emisji programu minęły dwa lat, podczas których Agata zmieniła się na spore zmiany w swoim wyglądzie.

Agata z "Rolnik szuka żony" przeszła metamorfozę

W "Rolnik szuka żony" Agata była wybranką Łukasza Sędrowskiego, z którym zaręczyła się w finałowym odcinku produkcji. Po kilku miesiącach od zakończenia emisji programu para ogłosiła jednak rozstanie. Dziewczyna do tej pory nie wyjawiła szczegółów swojego życia uczuciowego i nie zdradziła, czy jej serce należy już do innego mężczyzny i czy to nowa miłość jest powodem tak dużej zmiany wizerunku. Jedno jest pewne - dziewczyna wygląda teraz zupełnie inaczej i trzeba przyznać, że wyjątkowo dobrze prezentuje się w nowym wydaniu.

Brak okularów, nowe uczesanie i ostry makijaż to elementy nowego wizerunku Agaty Rusak z piątej edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna zamieniła także toporne okulary na soczewki i zaszalała z cięciem włosów. Brak u niej dawnej grzywki, którą zamieniła na przedziałek i rozjaśniła włosy. Bohaterka programu od jakiegoś czasu zaczęła publikować na Instagramie zdjęcia, na których widać jej wizerunkową zmianę. Do sieci wrzuciła kolejną fotkę. Z podpisu, który pojawił się pod zdjęciem należy wnioskować, że elegancki wygląd dziewczyny był spowodowany weekendowym wyjściem.

W komentarzach pojawiły się zachwyty związane z wyglądem byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony". Jeden z komentarzy zdradził, że sobotnie wyjście Agaty było związane z weselem.

Pani Agato widzieliśmy się na weselu w sobotę i muszę pani powiedzieć że jest pani mega atrakcyjną kobieta i dziękuję za autograf i zdjęcie. Żałuję, że z panią nie zatańczyłem w sobotę - skomentował fan.

Zmiana na lepsze?