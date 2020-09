"Love Island 2". Kamil odpadł decyzją widzów. Źle go ocenili? Teraz piszą: Nieśmiały, fajny gość

Kamil z Love Island " Wyspa miłości 2" musiał pożegnać się z programem w niedzielnym odcinku show Polsatu. Tym razem to widzowie podjęli decyzję - otrzymał aż 70 proc. Wpływ na to mogło mieć jego zachowanie w innych programach. Część fanów uważa, że został on jednak niesłusznie oceniony.

instagram.com@loveislandwyspamilosci