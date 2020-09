Eurowizja Junior od kilku lat jest w Polsce uznawana za ważny format. To głównie zasługa Roksany Węgiel i Viki Gabor, które kolejno wygrywały konkursy w latach 2018 i 2019. Właśnie Eurowizja Junior otworzyła im drogi do karier. Kto w tym roku będzie reprezentował Polskę i walczył o zaszczytny tytuł zwycięzcy konkursu Eurowizji Junior 2020? Jury programu oraz widzowie już zadecydowali.

"Szansa na sukces'' - koniec polskich preselekcji do Eurowizji Junior

27 września w TVP2 wyemitowano finałowy odcinek ''Szansy na sukces - Eurowizja Junior 2020'', w którym wyłoniono polską reprezentantkę w tegorocznym festiwalu Eurowizji Junior. O tę szansę walczyły trzy finalistki, które zostały wybrane podczas specjalnej odsłony programu "Szansa na sukces" - Lena Marzec, znana widzom TVP z programu dla młodych talentów ''The Voice Kids'' (uczestniczyła w drugiej odsłonie show) Agata Serwin (13-latka wcześniej nie brała udział w żadnym programie telewizyjnym) oraz Ala Tracz, która wcześniej wystąpiła w trzeciej edycji ''The Voice Kids''.

Podczas finałowego odcinka ''Szansy na sukces - Eurowizja Junior 2020" każda z uczestniczek miała do wykonania aż dwa utwory - piosenkę, dzięki której wygrała swój półfinał, oraz utwór dedykowany na konkurs Eurowizji.

"Eurowizja Junior 2020". Kto wygrał i będzie reprezentował Polskę?

Emocje były podczas ogromne. Każda z dziewczynek dała z siebie wszystko. Lena, Agata i Alicja wypady fenomenalnie. Do samego końca nie wiadomo więc było, która z nich ma największe szanse na zwycięstwo. Widzowie, którzy z pewnością mieli trudny orzech do zgryzienia, podjęli jednak decyzję. Najwięcej głosów w głosowaniu sms-owym zdobyła Alicja Tracz. Jury najbardziej upodobało sobie również Alicję. Tym samym to ona będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior 2020.

Młodej wokalistce serdecznie gratulujemy. Trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że już trzeci raz z rzędu zapewni Polce zwycięstwo w Eurowizji Junior.