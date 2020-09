W "Love Island. Wyspa miłości 2" sytuacja dawno nie była aż tak napięta. W programie pojawiły się w tym tygodniu aż dwie gorące Islanderki - Magda z "Top Model" i Niki. Względny spokój i stabilność w ekipie, która zdążyła się już poznać została mocno naruszona. Większość dziewczyn czuje się zagrożona.

REKLAMA

Magda z "Love Island. Wyspa miłości 2" skrada serca chłopaków

W środowym odcinku "Love Island. Wyspa miłości 2" do programu weszła nowa uczestniczka - Magda. Nikt wcześniej nie zrobił aż takiego wrażenia na ekipie i od tego czasu czuć w powietrzu zwiastun zmian, które wkrótce mają nadejść.

Tak naprawdę bezpiecznie mogą się czuć jedynie Julia i Dominik, którzy stworzyli roznamiętnioną, ale stabilną parę. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Rafała i Oli, którzy w czwartkowym odcinku zdecydowali się na stworzenie związku, już raczej nie tylko na potrzeby programu. To by było na tyle, jeśli chodzi o stabilność w relacjach na wyspie.

W "Love Island. Wyspa miłości 2" pojawił się zwiastun kryzysów

Relacje między Miką a Kornelią układały się dotychczas dobrze - wszystko wskazywało na to, że mężczyzna jest zainteresowany spokojną i ułożoną dziewczyną, jednak okazało się, że zupełnie nie czuje dalszej chęci rozwijania relacji.

Kornelia to naprawdę fajna dziewczyna, ale nie czuje tego. Nie ma chemii - powiedział Mika.

Kornelia nie rozumiała decyzji chłopaka, który nagle zaczął okazywać zainteresowanie nowej dziewczynie - Niki, która jest weteranką programów telewizyjnych.

Zobacz też: "Love Island". Wiemy, kim jest nowa uczestniczka Niki. Ma już trzy inne programy za sobą

Widać było, że relacje między Kamilem a Alicją również nie ma szans na coś poważniejszego. Chłopak okazał ogromne zainteresowanie nową Islanderką - Magdą, jednak rozmowa między nimi wyraźnie się nie klei.

Problemy pojawiły się również u Oliwii, która powiedziała Mikołajowi, że nic z tego nie będzie i postanowiła ulokować swoje wszystkie uczucia w relacji z Igorem. Chłopak jednak wyraźnie jest coraz mniej pewny dziewczyny, która bardzo mu się podoba, ale przejawia sporo zachowań, które wydają się mocno niezdrowe.

Widzę w tej relacji znaki, których nie chciałbym widzieć. To toksyczne - powiedział Igor.

Chłopak tego wieczoru porozmawiał z nową uczestniczką Magdą i zdradził, że ona także mu się podoba, jednak w dalszym ciągu to Oliwia jest dla niego najważniejsza. Dziewczyna również zasugerowała, że to on może być typem, którego chciałaby bliżej poznać.

Myślę, że największy problem może mieć Oliwia - powiedziała tajemniczo Magda.

Już niedługo uczestnicy będą musieli wybrać, z kim chcieliby być w nowych parach. Myślicie, że jest szansa, by w jednym łóżku spali ze sobą Niki i Mika oraz Igor i Magda?