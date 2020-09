Anna Dereszowska w nietypowej sukni ślubnej. Poczucie humoru aktorki zaskakuje

Anna Dereszowska znowu na ślubnym kobiercu? Nic bardziej mylnego. Aktorka założyła suknię, by udowodnić, że ma ogromne poczucie humoru.

Zobacz wideo Anna Dereszowska w sukni ślubnej

Anna Dereszowska brawurowo i z wielkim dystansem wcieli się w postać Panny Młodej w piątkowym odcinku „Anything Goes. Ale Jazda!”. Ania to bardzo doświadczona aktorka, lecz zasady jakie panują na Krzywej Scenie są nieubłagane! Tam po prostu nie można stanąć w miejscu! Dereszowska walczyła z grawitacją, cały występ na scenie nie dawała za wygraną. Dlaczego miała na sobie suknię ślubną i kto wcielił się w rolę jej przyszłego męża? Na te odpowiedzi poznamy odpowiedz w piątek w programie.

W show obok Anny Dereszowskiej zobaczymy takie gwiazdy, jak Anita Włodarczyk czy Staszek Karpiel-Bułecka. Sławy przejdą do historii programu „Anything Goes. Ale Jazda!” jako Ci, którzy nie boją się niczego. Ela Romanowska, co odcinek wystawia swoich gości na ciężką próbę… tym razem była to konkurencja „Odlot”. Jak to się stało, że cała trójka uczestników poszybowała do góry

Odcinek „Anything Goes. Ale Jazda!” już w piątek, 25 września, o 21.40 w TVP 2.