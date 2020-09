"Love Island". Mocne wejście Magdy z "Top Model". Rafał oniemiał: To jest ideał kobiety

W środowym odcinku "Love Island. Wyspa miłości 2" pojawiła się nowa uczestniczka - Magda Karwacka. Wszyscy faceci bez wyjątku byli zachwyceni urodą i pewnym siebie spojrzeniem dziewczyny. Nawet Ci, którzy teoretycznie są w parach, przez chwilę zapomnieli o dawnych partnerkach i swoją uwagę skierowali w stronę nowej "Islanderki". To, że 26-letnia Magda czuje się tak pewnie przed kamerami nie jest jednak kwestią przypadku. Doświadczenie zdobyła wcześniejszymi występami w innym show, a dokładnie w "Top Model".

Kim jest Magda Karwacka nowa uczestniczka "Love Island. Wyspa miłości 2"

We wtorkowej zapowiedzi nowego odcinka "Love Island. Wyspa miłości 2" pojawiła się informacja, że do programu wejdzie nowa uczestniczka. Chociaż było widać tylko fragmenty smukłego i opalonego ciała dziewczyny, duża część widzów odgadła, że chodzi właśnie o Magdę. W środę okazało się, że widzowie mieli rację i faktycznie 26-latka weszła do programu.

Miała naprawdę mocny start - pojawiła się w momencie, w którym na wyspie trwała gra-przebieranka. Wszyscy członkowie ekipy musieli przebrać się w seksowne stroje i zrobić striptiz innym uczestnikom. W momencie zakończenia gry okazało się, że jest jeszcze jedna uczestniczka, która chce zaprezentować swój układ.

Magda była przebrana w bieliznę i miała przyczepione skrzydła. Wydawała się też bardzo pewna siebie, co chłopcy odczuli podczas tańca dziewczyny, gdy głęboko i bez skrępowania patrzyła im w oczy. Rafał stwierdził nawet śmiało, że dziewczyna jest idealna.

No ideał kobiety po prostu, wszystko ma perfekcyjne - powiedział Rafał

Okazało się, że spowodowała szybsze bicie serca u dwóch chłopaków - Igora i Kamila i to właśnie z nimi udała się na krótkie randki.

Magda wzięła udział w "Top Model" i ma własny kanał na YouTubie

Magda Karwacka wzięła udział w 8. edycji "Top model". Jury było również oczarowane jej urodą - dziewczyna była jedną z dwunastu uczestników w Domu Modeli, jednak szybko pożegnała się z programem - niewystarczająco dobrze poradziła sobie z jedną z sesji. W tej edycji uczestniczką była także Klaudia El Dursi, obecna prowadząca "Hotel Paradise", która wylała sporo łez po odejściu Magdy z "Top model".

Dziewczyna po udziale w programie rozkręciła swój kanał na YouTube, który jednak nie ma określonej tematyki. Wrzuciła do sieci kilka filmików, na których pręży się na plaży czy odpowiada na pytania fanów dotyczące operacji plastycznych. Jednym z osiągnięć Magdy jest również udział w teledysku byłego chłopaka Honoraty Skarbek - Smolastego. Ma na swoim koncie także tytuł Miss Polonia Warszawy 2018.

Jak widać kariera modelki to jednak nie to, co jest marzeniem Magdy, ale może chociaż uda jej się znaleźć w programie miłość. Co myślicie o uczestnikach show, którzy wcześniej występowali w innym programie?