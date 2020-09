Eurowizja Junior 2020. Agata Serwin - kim jest finalistka "Szansy na Sukces"?

Eurowizja Junior 2020: polskie preselekcje w ''Szansie na sukces''

Podobnie jak w ubiegłym roku, polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior poznamy dzięki preselekcjom. Odbędą się one z wykorzystaniem znanego widzom telewizji polskiej formatu "Szansa na sukces". Specjalna edycja programu będzie miała cztery odcinki. W pierwszych trzech zostanie wyłoniona trójka finalistów, a w ostatnim zawalczą oni o możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowym festiwalu.

Agata Serwin: zwyciężczyni drugiego odcinka specjalnego "Szansy na sukces''

13 września 2020 w TVP2 wyemitowany został drugi odcinek ''Szansy na sukces'', w którym wzięło udział siedmioro utalentowanych wokalistów w wieku od 9-14 lat. Jury w składzie: Cleo, Gromee oraz Michał Wiśniewski, obejrzało występy kandydatów:

Agaty Serwin

Aleksandry Kędry

Zuzanny Darnikowskiej

Mai Biernat

Mai Janowskiej

Natalii Kosmowskiej

Sandry Wawer

Choć w stawce kandydatów nie zabrakło uczestników, którzy mieli już za sobą pierwsze występy telewizyjne, to serca jury podbiła debiutująca w tego typu show trzynastoletnia Agata Serwin. Wokalistka wykonała piosenkę znanego zespołu One Direction "What Makes You Beautiful" i zdeklasowała konkurencję. Czy Agata wygra preselekcje? Jest na to duża szansa. Dziewczynka jest bardzo utalentowana, nie tylko muzycznie. Odnajduje się doskonale na scenie, a wokalu może jej pozazdrościć niejedna profesjonalna wokalistka.

Kiedy poznamy reprezentantkę na Eurowizję?

Agata Serwin oraz pozostałe finalistki zmierzą się w ostatnim odcinku ''Szansy na sukces'' już dziś, 27 września 2020 roku. Finał transmitowany będzie przez TVP2 o godzinie 15.15. Lena Marzec, Agata Serwin oraz Alicja Tracz zaprezentują w nim dwa utwory: piosenkę, dzięki której wygrały swój półfinał oraz kompozycję dedykowaną na konkurs Eurowizji. Decyzję, o tym która wygra podejmą widzowie oraz jury w składzie: Cleo, Viki Gabor, Dawid Kwiatkowski.

