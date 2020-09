''Szansa na sukces'' finał. Eurowizja Junior 2020 - gdzie i o której oglądać? Kto wystąpi?

''Szansa na sukces - Eurowizja Junior 2020'': polskie preselekcje

Tegoroczny polski kandydat do Eurowizji Junior wyłoniony zostanie w specjalnej edycji ''Szansy na sukces - Eurowizja Junior 2020''. W czterech odcinkach emitowanych przez Telewizję Polską, spośród 21 wokalistów i wokalistek zostanie wytypowany ten jeden, który otrzyma szansę powtórzenia sukcesu, jaki w konkursie osiągnęły: Roksana Węgiel oraz Viki Gabor. Widzowie w ciągu ostatnich trzech tygodni poznali trzy finalistki, które zmierzą się ze sobą w rywalizacji o reprezentowanie naszego kraju w międzynarodowym konkursie piosenki Eurowizja Junior 2020.

6 września spośród siedmiu kandydatów najlepsza okazała się Lena Marzec. W kolejnym odcinku "Szansy na sukces", 13 września triumfowała Agata Serwin. Ostatni półfinał (20 września) należał za to do Alicji Tracz. Okazuje się więc, że po raz kolejny Polskę reprezentować będzie utalentowana wokalistka.

''Szansa na sukces'' finał: kiedy poznamy polską kandydatkę na Eurowizję?

Dzisiaj, 27 września o 15:15 w TVP2 odbędzie się emisja finałowego odcinka ''Szansy na sukces'', w którym poznamy polską reprezentantkę na konkurs Eurowizja Junior 2020.

Każda z dziewcząt w ostatecznej rywalizacji zaprezentuje dwa utwory: pierwszym będzie ten, który zapewnił im zwycięstwo w swoim półfinale, natomiast drugi to kompozycja przygotowana z myślą o konkursie Eurowizji. W skład jury finałowego epizodu wejdą Cleo, Dawid Kwiatkowski i Viki Gabor. Na ostateczną decyzję wpływ będą mieli także widzowie.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2020?

Dzięki sukcesowi piosenki "Superhero" w wykonaniu Wiktorii Gabor, Polska po raz drugi sięgnęła po najwyższy laur konkursu Eurowizji dla dzieci. Viki odniosła zwycięstwo na konkursie odbywającym się w 2019 w Gliwicach. Dzięki temu tegoroczna edycja festiwalu również zostanie przeprowadzona w Polsce. Epidemia koronawirusa spowodowała, że termin wydarzenia był pod znakiem zapytania, jednak teraz wiemy, że konkurs odbędzie się już 29 listopada 2020 w Warszawie. Ze względu na szczególne warunki w tym roku Eurowizja przybierze nową formę - poinformowali o tym organizatorzy przedsięwzięcia już we wrześniu.

Okazuje się, że uczestnicy nie zjadą w tym roku do Warszawy. Każdy z nich nagra swój występ w studiu telewizyjnym we własnym kraju. W studiu warszawskim pojawią się za to prowadzący i goście festiwalu, ale prawdopodobnie ze względów epidemicznych zabraknie w nim publiczności.

