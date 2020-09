Marcin Najman w "Jaka to melodia?". Szedł jak burza podczas benefisu Edyty Górniak

Marcin Najman, zawodnik "FAME MMA" wziął udział w odcinku specjalnym "Jaka to melodia?", podczas którego uhonorowano dotychczasową twórczość Edyty Górniak. Jak wiadomo, pięściarz jest wielkim fanem artystki, dlatego to nie przypadek, że to właśnie on zmierzył się z Reni Jusis i Mietkiem Szczęśniakiem w tym odcinku. Mimo że on sam nie ma doświadczenie przed mikrofonem, najlepiej poradził sobie z muzycznymi zagadkami.

REKLAMA

Najman pokazał klasę w "Jaka to melodia?"

Marcin Najman jest przede wszystkim znany ze swojej kariery bokserskiej. Już od najmłodszych lat interesował się sztukami walki, aż w 2011 roku zadebiutował na profesjonalnym ringu. W sobotę zaprezentował się ze strony, z której nie znał go niemal nikt. Zawodnik świetnie poradził sobie podczas benefisu Edyty Górniak w programie "Jaka to melodia?".

W weekend na antenie TVP wyemitowano specjalny odcinek muzycznego show. Jak zakłada formuła programu, należy odgadywać fragmenty utworów, a osoba, która radzi sobie z tym najlepiej trafia do finału, podczas którego ma szansę zawalczyć o zwycięstwo. Jedną z takich osób był znany zawodnik MMA - Marcin Najman.

To właśnie polski zawodnik sportów walki awansował do finału. W decydującej rundzie musiał odgadnąć 7 piosenek, na co miał łącznie 30 sekund. Jak się później okazało się, gama utworów nie stanowiła żadnego problemu dla Marcina Najmana. Pięściarz wygrał cały program i pokazał wszystkim swój kolejny talent, a zwycięstwa pogratulowała mu sama Edyta Górniak.

Fani zachwyceni występem Marcina Najmana w "Jaka to melodia?"

Marcin Najman udostępnił na swoim koncie na Instagramie kilka zdjęć nawiązujących do udziału w odcinku specjalnym programu "Jaka to melodia?". Fani, którzy zazwyczaj śledzą jego zmagania na ringu byli pod wrażeniem występu w muzycznym show. Zachwycali się licznymi talentami, które znajdują się na liście Marcina.

Marcin w klepaniu jesteś mistrzem wiec nie dziwie się ze wygrałeś

Gratulacje Panie Marcinie. Nie dość że wielki pięściarz, to jeszcze znawca muzyki - wtórował fan

Talentów nigdy nie za wiele - nie wiadomo który kiedyś się przyda - pisał inny

Cóż, pozostaje pogratulować. Dobrze, że Marcin nie ogranicza swoich zainteresowań i nie boi się pokazać z zupełnie innej strony.

Zobacz też: Syn Edyty Górniak chce walczyć w Fame MMA. Wokalistka grzmi: Dopóki żyję, to nie