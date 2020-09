"Love Island". Odcinek rozpoczął się od rozmowy byłych zakochanych - Igora i Oliwki. Nowy układ par zadziwił wszystkich. Wiele się pozmieniało, a niektórzy nie byli zadowoleni z wyborów innych uczestników. Przypomnijmy, że nowe pary to Julia i Dominik, Ola i Rafał, Ada i Kamil, Oliwia i Mikołaj, Alicja i Igor oraz Kornelia i Mika.

Największym zaskoczeniem okazał się wybór Igora, który w poprzednim odcinku miał okazję decydować jako pierwszy. Wytypował Alicję, którą ewidentnie łączyło coś z Kamilem.

Nastroje po przeparowaniu nie były najlepsze

Kamil nie jest w stanie pójść do łóżka z Adą, z którą ma niewiele wspólnego. Chce ją poznać jedynie jako koleżankę, jednak ciągle jest w szoku. Z kolei Ada cieszy się, że dostała kolejną szansę. Kamil zainteresował ją nie tylko wizualnie, dlatego chciałaby go bliżej poznać. Mało tego, Ada zamierza walczyć o swojego nowego partnera.

Z Kamilem spało się bardzo dobrze, ale strasznie się kręcił - narzekała Ada, która szybko straciła zapał.

Jak twierdzi Ada, Kamil nie ma tego czegoś. Obawia się dużej różnicy wieku, czuje, że ma serce zamknięte na kogokolwiek i nie potrafi wykorzystać danej jej szansy. Ada porozmawiała z Alicją i zapewniła, że nie ma nic do Kamila.

Alicja początkowo nie była zła, że wybrał ją Igor i nie ma problemu z tym, by tworzyć z nim relację, jednak poczuła, że stanęło to na drodze jej związku z Kamilem. Igor przyznał, że działał pod wpływem emocji i nie do końca przemyślał swoją decyzję. Przeprowadził także poważną rozmowę na temat swoich wyborów. Ponadto doszedł do wniosku, że sam mógł być w złej parze, zamiast robić źle Kamilowi. Przeprosił za swój błąd, od tej pory wszystko będzie dobrze.

Oliwia czuje coś do Igora i nie wyobrażała sobie nocy bez niego, ponieważ bardzo się przywiązała. Jak przyznała, to nie tylko pożądanie, ale też uczucie. Również trudno jej pomyśleć o bliskości z Mikołajem. Igor także tęskni za Oliwią - oboje porozmawiali sobie na temat miłości. Mikołaj chce ją przekonać do siebie, choć widzi, że ona i Igor mają się ku sobie. Okazuje się jednak, że dogadała się także z równie poszkodowanym Kamilem.

Ola nadal zarzucała Rafałowi, że nie spędzają wystarczającej ilości czasu sam na sam. Partner nie chce się sprzeczać i ma wrażenie, że Oli ciągle coś nie pasuje. Ta po prostu chce rozmawiać o tym, co jej przeszkadza. Wygląda na to, że rozmowa poskutkowała, gdyż następnego dnia Rafał zrobił Oli śniadanie.

Na wyspie pojawił się nowy uczestnik

Gdyby jeszcze komuś się wydawało, że zamieszanie na wyspie miłości było małe, to już wyprowadzamy z błędu. Największym zaskoczeniem okazało się przybycie uczestnika, który znów namiesza. Do willi powrócił Rafał, za którym wszyscy tęsknili. Oj, będzie się działo! Z niecierpliwością czekamy na kolejny odcinek.

