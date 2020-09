Magda Gessler rzuciła w kelnerkę ścierką. Gdy ochłonęła, pożyczyła właścicielowi pierścionek i doszło do zaręczyn

Magda Gessler w czwartkowym odcinku "Kuchennych rewolucji" nie przebierała w słowach. Tym razem udała się do Płońska, w którym znajdowałą się restauracja "Trops". Jeszcze zanim otrzymała obiad mocno skrytykowała wystrój i wyposażenie knajpy. Nie obyło się bez rzucania - tym razem - ścierkami i patelniami.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler odwiedza Płońsk

Trops przeczytany od końca to "sport", czyli główne zainteresowanie właściciela knajpy - 40-letniego Radka. Na początku lokal rozwijał się dynamicznie - jego otwarcie zbiegło się z mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Wtedy knajpa cieszyła się powodzeniem wśród kibiców, jednak z zakończeniem zawodów zakończył się też dobry czas restauracji. Teraz miejsce przerodziło się w pub z alkoholem, a jedzenie zeszło na drugi plan.

Jedną z członkiń ekipy jest Klaudia, która jest również prywatnie partnerką Radka. Sfrustrowany mężczyzna nie potrafi jednak oddzielać od siebie obowiązków w pracy i problemów w związku, dlatego reszta zespołu musi znosić kłótnie pary.

Gdy Magda przeszła do oceny miejsca, najpierw skrytykowała potrawy, które otrzymała.

Frytki na nieświeżym oleju, fe

Z tym serem jest coś nie tak - wybrzydzała Magda

Kolejnym elementem wizyty w lokalu była kuchnia. Magdzie puściły nerwy spowodowane brudnym i oblepionym wyposażeniem. W jedną z kelnerek rzuciła brudną ścierką.

Rzuciła we mnie mokrą ścierką - żaliła się szefowi zapłakana kelnerka

Magda argumentowała to faktem, że klienci też dostają na talerzu taki brud i ona również ma prawo pokazać z bliska jak to wygląda. Powiedziała, że według niej pubem absolutnie nikt nie zarządza, a szef nie wie, co się dzieje w jego kuchennej ekipie.

Magda Gessler zakończyła metamorfozę sukcesem - "Pizzeria di Buffala" zamiast "Tropsa"

Po licznych zmianach w menu, wymianie wyposażenia i sprzątaniu okazało się, że Magdzie udało się "wyciągnąć" z knajpy to, co najlepsze.

Cieszę się, że akceptujecie i respektujecie moje rady. Mój mąż Waldek jest tutaj na sali i powiedział, że nigdy nie jadł takiej dobrej pizzy.

Po kilku miesiącach prowadząca postanowiła odwiedzić restaurację i okazało się, że metamorfoza przyniosła oczekiwane skutki. Atmosfera w knajpie przełożyła się na dobre relacje między parą, która wreszcie oddzieliła prywatne sprawy od pracy. Na końcu odcinka Magda oddała Radkowi swój pierścionek i rozkazała oświadczyć się partnerce, Klaudii. Właściciel restauracji zaprosił Gessler na wesele.

