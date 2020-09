Trzeci odcinek dziewiątego sezonu "Top Model" zagwarantował wiele emocji widzom. To dlatego, że zakończył się już etap castingów, a wybrani przez jurorów uczestnicy walczyli o przejście do kolejnego etapu show na bootcampie. Kto zbliżył się do zwycięskiego kontraktu?

"Top Model". Wielki powrót

Na castingach pojawił się Krzysztof Kaletka - jeden z najbarwniejszych uczestników poprzedniej edycji.

Udowodnię, że nadaję się na modela. Dam z siebie milion pięćset sto dziewięćset procent - zapowiedział.

Jak powiedział, tak zrobił. Jurorzy docenili jego upór i fotogeniczność. Wszyscy byli na "tak".

Przed Joanną Krupą i spółką stawiła się też córka basisty zespołu Scorpions.

"Top Model". Bootcamp

W tej edycji bootcamp odbywał się na terenie zabytkowej Cukrowni Żnin. Uczestnicy zostali podzieleni na 4 zespoły. Ta zmiana zasad była podyktowana obostrzeniami sanitarnymi.

Pierwsza grupa pozowała na wodzie przed obiektywem Mateusza Nasternaka. W ruch poszły stroje kąpielowe i dmuchane gadżety. Pozowanie w bikini wyraźnie przytłoczyło Karolinę Kuczyńską. 25-latka uważała, że nie jest tak szczupła jak jej rywalki.

Ten brzuch to masakra - ubolewała.

Po wszystkim Gracja i Oliwia uznały na forum, że to im poszło najlepiej.

Druga ekipa miała sesję w betonowej scenerii. Zdjęcia wykonał Maciej Piórko. Krzyś Kaletka pokornie słuchał porad Marcina Tyszki, ale nie ukrywał, że odczuwa lekką presję.

Tematem trzeciej sesji był... bunt. Zarówno uczestnicy, jak i styliści wzięli go sobie do serca. Każdy z nich zamanifestował przed obiektywem swoją odmienność. Od bladej cery po poprzez rude włosy aż po dodatkowe kilogramy.

Cała grupa daje z siebie wszystko - zauważyła słusznie Agata Wiśniewska.

Czwarta sesja podobnie jak druga była utrzymana w sportowym klimacie. Początkowo Agnieszka Skrzeczkowska miała problem z pozowaniem w skąpym stroju. Nie czuła się w nim komfortowo.

Ja wyglądam grubo w tym. Daj mi coś innego - prosiła stylistkę.

Przełamała się jednak i zachwyciła jurorów.

"Top Model". Pierwszy pokaz mody

Drugiego dnia bootcampu uczestnicy stanęli przed kolejnym zdaniem - pierwszym pokazem mody. Poszli w nim jednak tylko ci, którzy zamieszkają w domu modelek i modeli. Oto oni: Gracja Kalibabka, Karolina Kuczyńska, Dominik Bereżański, Łukasz Bogusławski, Karolina Płocka, Wiktoria Chorążak, Dominic D’Angelica, Patrycja Sobolewska, Agnieszka Skrzeczkowska, Mariusz Jakubowski, Mikołaj Śmieszek, Ernest Morawski,

