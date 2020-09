Były uczestnik drugiej edycji "Hotelu Paradise" udostępnił na swoim InstaStory zdjęcia, które zrobił po pobiciu. Wygląda na to, że chłopak ma poturbowany łokieć i sporą, krwawą ranę na głowie. Zdradził, że do złamania ręki doszło w wyniku późniejszego upadku po otrzymanym ciosie.

Łukasz z "Hotel Paradise 2" został pobity

Łukasz Karpiński to - były już - uczestnik drugiej edycji "Hotelu Paradise". Chłopak pokazał w sieci zdjęcia po ataku, w wyniku którego na jego ciele pojawiła się krwawa rana na głowie, a jego ręka została została złamana. Z relacji 24-latka wynika, że próbował działać w dobrej wierze, ale napastnik najwyraźniej źle odczytał jego intencje i zaatakował go butelką, uderzając w głowę. Skończyło się nie tylko na rozcięciach, ale i poważnym złamaniu. Trafił do szpitala, gdzie musiał przejść zabieg.

Rozcięta głowa, złamanie z przemieszczeniem. Będę potrzebować od trzech do sześciu miesięcy przerwy - powiedział o rehabilitacji Łukasz

Były uczestnik odniósł się także do zachowania swojego przeciwnika. Uznał, że atak z zaskoczenia i to jeszcze od tyłu jest "definicją frajerstwa".

Zachowanie w moją stronę jest definicją frajerstwa. Zapamiętajcie to sobie - powiedział groźnie

Na końcu relacji z wydarzenia podziękował za wsparcie i zainteresowanie i dodał, że wkrótce wróci do fanów.

Łukasz Karpiński instagram.com@lukaszkarpinski

Łukasz Karpiński wystąpił w „Hotelu Paradise 2”

Łukasz Karpiński to uczestnik drugiej edycji "Hotelu Paradise". Dał się poznać jak intrygant i cwaniak, dlatego nawet najbardziej oddana mu koleżanka - Magda, podjęła decyzję o wydaleniu go z programu. Chłopak odpadł jako pierwszy, ale niektórzy internauci po cichu liczą na to, że w kolejnych odcinkach wróci na wyspę. Z pewnością nie ucieszyłoby to sporej części widzów, ale i uczestników, ponieważ chłopak nie został dobrze odebrany, a jego seksistowskie zachowania nie przypadły fanom "Hotelu Paradise" do gustu. Jedna z dziewczyn nazwała nawet Łukasza "konfidentem".

Myślicie, że tajemnicze pobicie specyficznego uczestnika może mieć związek z programem?

