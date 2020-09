Kamil Nicalek to nowy uczestnik "Love Island". Udział w programie nie jest jednak jego debiutem, bowiem fani zwrócili uwagę na fakt, że wcześniej występował już w dwóch innych, amerykańskich reality show. Wziął udział w 14. sezonie "The Bachelorette", a następnie łamał serca w jego spin-offie - "Bachelor in Paradise".

Kamil Nicalek z "Love Island" narobił zamieszania w amerykańskich programach

Nowy islander to 32-letni Kamil, który ewidentnie polubił udział w telewizyjnych formatach. W sieci promuje się jako agent nieruchomości i model, jednak w rzeczywistości świetnie odnajduje się w byciu celebrytą w różnych zakątkach świata. W maju 2018 roku został wyemitowany odcinek z jego udziałem w 14. edycji "The Bachelorette".

W amerykańskim programie 28 mężczyzn rywalizuje o względy jednej kobiety - w tym przypadku była to Becca Kufrin. Kamil nie zaszedł wtedy za daleko, bowiem już na początku zniechęcił do siebie dziewczynę. Próbując wywrzeć dobre pierwsze wrażenie na Becce, odmówił dojścia do niej po wyjściu z limuzyny. Dziewczyna chciała, by spotkali się w połowie drogi, z kolei Kamil zasugerował 60 procent wkładu ze strony kobiety, a 40 procent ze swojej. To zniechęciło uczestniczkę do budowania z nim dalszej relacji i mężczyzna odpadł z programu.

Oprócz nietrafionej reakcji w kontakcie z Beccą, Kamil zasłynął również określeniem, za pomocą którego przedstawił się w programie. Powiedział, że jest „użytkownikiem mediów społecznościowych”, co w szerszym zakresie oznaczało publikowanie postów związanych z licznymi zainteresowaniami, takimi jak pozowanie do zdjęć, praca w nieruchomościach i coaching. Wdał się w ostrą wymianę zdań z jednym z uczestników, któremu zarzucił brak - w porównaniu do niego - szerokich zainteresowań i zajmowanie się wyłącznie modelingiem.

Love Island 2 - Kamil instagram.com@loveislandwyspamilosci

Niektórzy ludzie to wyłącznie modele - powiedział Kamil do Jordana.

Chłopak wypalił do niego, żeby dał mu spokój, a Kamil wyglądał na mocno wkurzonego. Widzowie również uznali, że ma za wysokie mniemanie o sobie i mocno krytykowali zachowanie Nicalka.

Miłosny dramat uczestnika "Love Island" w amerykańskim programie

Kolejnym "sukcesem" na liście Kamila był udział w piątej edycji spin-offu "The Bachelorette", czyli "Bachelor in Paradise". Chłopak przez cały sezon pokazywał, że ma potężne plany wobec Annaliese Puccini, jednak w rzeczywistości nie był nią zainteresowany. Związek przetrwał program, jednak zerwał z nią w odcinku dotyczącym dalszych losów par. Skompromitował dziewczynę na wizji i zerwał z nią na oczach publiczności, a następnie został wygwizdany przez gości w studiu. Tłumaczył, że chciał zerwać z dziewczyną twarzą w twarz, a okazją do tego okazał się występ przez całym krajem.

