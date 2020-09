"Rolnik szuka żony". 66-letni Józef przyznaje, że uwielbia się kochać i całować. Niestety mało która pani mu się spodobała

"Rolnik szuka żony" to jednej z najbardziej oglądanych programów typu reality-show, jaki można oglądać w Telewizji Polskiej. Wysoka oglądalność i zaangażowanie widzów w format sprawiły, że właśnie zadebiutowała na antenie siódma już edycja. W kwietniu tego roku obejrzeliśmy odcinek zerowy, w którym to mogliśmy poznać rolników i rolniczki, którzy na antenie zachęcali potencjalnych kandydatów do wysyłania listów. Teraz wybrali już kandydatów do programu.

"Rolnik szuka żony". Pierwszy odcinek siódmej edycji

Pierwszy odcinek najnowszego "Rolnika" rozpoczął się od wspomnień uczestników z poprzednich edycji. Dowiedzieliśmy się, że Adrian i Ilona z szóstej edycji programu zamieszkali już razem. Następnie Marta Manowska udała się z listami do rolniczki Magdy, która rozwiodła się, bo była zdradzana w małżeństwie. Potem prowadząca odwiedziła Pawła, Dawida i 66-letniego Józefa, który zapewnił, że szuka kobiety do życia, a nie tylko do łóżka. Mimo że sam przyznał, że uwielbia się kochać i całować.

Jestem wzrokowcem. Pierwsze, na co patrzę, to wygląd kobiety - zapewniał Józef.

Przyszedł też czas na rozpakowanie skrzynki z listami, Magda pobiła rekord ze wszystkich edycji, bowiem dostała aż 386 listów. Ogólnie mężczyźni byli pod wrażeniem przeczytanych listów i kandydatek, jednak w przypadku Józefa nie było już tak kolorowo. Większość kandydatek mu się nie podobała ze względu na wiek i wygląd, bowiem ten szuka kobiety o co najmniej 10 lat młodszej. Rolniczka Magda otrzymała najwięcej listów, jednak nie każdy kandydat zrobił na niej wrażenie. Jeden z nich był starszy o kilka lat od jej mamy.

Kogo Magda i pozostali rolnicy zaproszą do udziału w programie? Tego dokładnie dowiemy się za tydzień. Będziecie oglądać?

