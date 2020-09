Urszula Dudziak dołączyła do sędziowskiej ekipy "The Voice of Poland". W sąsiednich fotelach zasiądą także Tomson i Baron z "Afromental", Edyta Górniak i Michał Szpak. Ten ostatni już wie, że wokalistka nie zamierza się powstrzymywać w wyrażaniu swojej opinii - często odmiennej niż pozostali jurorzy.

Urszula Dudziak zasiadła na fotelu trenerki w "The Voice of Poland"

11. edycja "The Voice of Poland" będzie pierwszą dla Urszuli Dudziak, która niedawno dołączyła do ekipy programu. Formuła formatu zakłada, że trenerzy odwróceni są tyłem do śpiewających, a jeśli któryś z nich chce przyjąć kandydata do swojej drużyny, odwraca się do niego i wokalista automatycznie ląduje w zespole. Jeżeli odwróci się więcej niż jeden trener, uczestnik może wybrać, z kim będzie chciał pracować. Wybrane przez trenerów ekipy są przez nich szkolone i rywalizują ze sobą w śpiewnych konkurencjach. Odpada ta osoba, która uzyska w danej ekipie najmniej głosów od widzów.

Zapowiedź zbliżającego się sezonu świadczy o tym, że nie zawsze walka między jurorami będzie dotyczyła przygarnięcie kandydata do swojego zespołu, ale odmienności w swoich wyborach. Urszula Dudziak już pierwszego dnia nagrań dała do zrozumienia, że będzie mocno bronić najlepszych - według niej -uczestników, nawet jeśli niekoniecznie zgodzą się z nią inni. Fragment zapowiedzi sugeruje, że Michał Szpak wyraził negatywną opinię na temat śpiewu jednej z osób, ale Dudziak szybko odpowiedziała na zarzuty muzyka wobec kandydata.

Bardzo lubię Misia, Michałka. Szanuję go, cenię. Naprawdę jest to wyjątkowa postać - zaczęła Ula

Jak się okazuje, słodka wypowiedź była tylko fragmentem komentarza wokalistki, który w ostatecznym kontekście nie brzmiał aż tak dobrze.

W tym wypadku nie masz racji… Ilu wybitnych wokalistów, legend muzyki śpiewa nieczysto, chociażby Frank Sinatra - zakończyła Dudziak

Już wkrótce rusza 11. sezon "The Voice of Poland", podczas którego widzowie dowiedzą się, jak Urszula poradzi sobie w nowej roli i - przede wszystkim - czy uda jej się porozumieć z resztą składu sędziowskiego. Premiera muzycznego programu w Polsce już w najbliższą sobotę o nowej godzinie. „The Voice of Poland” będzie emitowany w TVP2 o godzinie 21:15. Będziecie oglądać?

