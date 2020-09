"Hotel Paradise". Do programu weszła seksowna Julia. Szybko rozbiła jedną z par

W najnowszym odcinku programu "Hotel Paradise" pojawiła się nowa uczestniczka. Szybko przypadła do gustu Kamilowi i to właśnie jego wybrała podczas Rajskiego Rozdania. Monika została skazana na mieszkanie w pokoju singla. Dziewczyny znały się jednak przed programem - czy odbicie partnera było efektem tego, co zaszło między nimi kilka lat temu?

"Hotel Paradise": Julia Skrodzka nową uczestniczką

Julia Skrodzka to 22-latka pochodząca z Ełku. W wieku 14 lat wzięła udział w wyborach Miss Polski Nastolatek Warmii i Mazur. Po maturze wyjechała do Niemiec, gdzie rozpoczęła studia medyczne i pracowała jako asystentka stomatologiczna.

Później postanowiła kontynuować swoją przygodę z konkursami piękności - wystartowała w rywalizacji o tytuł Miss Polonii i została pierwszą wicemiss. W tym samym konkursie brała udział także Monika Brzyśkiewicz i to właśnie ona zdobyła najważniejszą nagrodę.

Julia obecnie jest na trzecim roku kosmetologii. Wygląda na to, że jest również pewna swojej urody i atutów, które działają na facetów.

Mam świadomość swojej urody i zdarza mi się to wykorzystywać, zdarza mi się okręcać facetów wokół palca. Powiększyłam sobie usta i cycki - mówi o sobie Julia

Obecnie skupia się na karierze, jednak zaznacza, że jednym z jej życiowych haseł jest to, żeby się "nie narobić":

Kiedyś sobie mówiłam, że najważniejsze to zrobić, zarobić, ale się nie narobić - przekonuje

Nowa uczestniczka "Hotel Paradise" rozbiła parę

Julia już pierwszego dnia w programie mogła wybrać, kto najbardziej przypadł jej do gustu, a tym samym - z kim spędzi kolejne noce w hotelu. Wybór padł na Kamila, partnera Moniki, która odebrała zwycięstwo Julii w konkursie Miss Polonia. Ten wyraźnie odwzajemniał jej zainteresowanie i świetnie szło im rozwijanie relacji podczas romantycznej randki w dżungli.

Jeden z uczestników ocenił ją w następujący sposób:

Jest zadbana, jak to mówię, flądra - podsumował Bartek

Myślicie, że Julia to faktycznie zadbana "flądra"?

