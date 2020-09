Małgorzata Tomaszewska dała synowi nietypowe imię. Obawia się reakcji jego kolegów ze szkoły: Jestem gotowa je zmienić

Małgorzata Tomaszewska rozpoczęła karierę w 2012 roku, jednak tak naprawdę widzowie usłyszeli o niej w ciągu ostatnich dwóch lat, najpierw występowała w TVP w roli eksperta, by następnie zostać prowadzącą "Pytania na śniadanie". Teraz na jej liście pojawiają się kolejne projekty - ze wzrostem popularności wiąże się także rosnące zainteresowanie jej życiem prywatnym. Ostatnio prezenterka podzieliła się szczegółem dotyczącym imienia jej dziecka. Zdradziła, dlaczego w ogóle rozważałaby jego zmianę w przyszłości.

Syn Małgorzaty Tomaszewskiej ma nietypowe imię

Małgorzata Tomaszewska w 2017 roku została mamą. Od tego czasu na jej profilu na Instagramie nie pojawiały się zdjęcia chłopca. Dopiero ostatnio dziennikarka częściej zaczęła pokazywać trzylatka w mediach społecznościowych. Udzieliła także wywiadu dla "Plejady", w którym opowiedziała o dziecku. Zdradziła jego imię i stwierdziła, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Okazuje się bowiem, że maluch ma na imię Enzo, co jest wyborem bardzo rzadko spotykanym w Polsce:

Mam nadzieję, że dzieci nie będą się z niego śmiały w szkole - dodała. A jeśli będą, jestem gotowa zmienić mu imię. Na drugie ma Aleksander - powiedziała Małgorzata Tomaszewska.

Enzo to imię, które pochodzi z języka włoskiego i w tamtych rejonach cieszy się największą popularnością. Rzadziej wybiera się je we Francji czy Wielkiej Brytanii, z kolei w Polsce jest zupełnym wyjątkiem. Myślicie, że specyficzne imię może stać się powodem do nieprzyjemności kierowanych w stronę syna Tomaszewskiej?

Na pocieszenie prezenterki dodamy, że mały Enzo nie byłby pierwszym dzieckiem znanych rodziców o nietypowym imieniu. Wystarczy spojrzeć chociażby na Mię Raduszewską, córkę Natalii Siwiec, Liama Szczęsnego czy Alikii Ilii, córki Katarzyny Skrzyneckiej.

Kariera Małgorzaty Tomaszewskiej

Małgorzata Tomaszewska to córka znanego w Polsce sportowca - Jana Tomaszewskiego. Swoją karierę zaczynała jako prezenterka sportowa. Niedługo później została pogodynką, po czym wystąpiła w "Tańca z gwiazdami". Z czasem Małgorzata Tomaszewska odeszła z Polsatu i rozpoczęła pracę w telewizji internetowej. Jej kariera nabrała największego rozpędu w 2018 roku, gdy pełniła rolę eksperta w TVP, a następnie została prezenterką "Pytania na śniadanie". Teraz poprowadzi także nową edycję "The Voice of Poland", a pierwszy odcinek z jej udziałem pojawi się na antenie już 12 września.

