Z odcinka na odcinek "Love Island" budzi coraz więcej emocji. Między Islandersami zaczynają pojawiać się pierwsze prawdziwe uczucia. Jednak sielanka nie może trwać wiecznie. Jak dobrze wiecie, na wyspie jest o dwóch panów za dużo. To się jednak szybko zmieniło.

REKLAMA

"Love Island". Niespodziewanie przeparowanie

Kiedy Karolina Gilon pojawia się w luksusowej willi, raczej nie oznacza to nic dobrego. Ostatnio do programu dołączyło dwóch nowych singli - Mundek oraz Mika. Ten drugi rozpoczął swoją przygodę z rajską wyspą od romantycznego masażu z Natalią. Jednak co za dużo, to nie zdrowo i z romantycznym show musiało się pożegnać aż dwóch panów.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: "Love Island". Uczestniczki wkładały lód w majtki partnera i ocierały się o jego krocze. Fani zdegustowani: Mega słabe!

Islandersi zorganizowali sobie małą imprezę. Rafał, który jest prawdziwie artystyczną duszą grał na gitarze, a pozostali uczestnicy śpiewali polskie piosenki. Nagle do willi weszła Karolina Gilon. Okazało się, że nadszedł czas na niespodziewane przeparowanie.

Natalia połączyła się z Mundkiem, Julia z Dominikiem, Ola z Rafałem, Oliwia z Igorem, a Alicja z Miką. Jako ostatnia wybierała Ada. Finalnie zdecydowała się sparować z Mikołajem. Oznacza to, że z programem pożegnali się Karol i Bartek.

"Love Island". Nowa uczestniczka

Na wyspie miłości pojawiała się nowa uczestniczka, Ola Malinowska. To 23-letnia blondynka o niebieskich oczach i przenikliwym spojrzeniu. Ma słabość do wysokich brunetów o ciemnej karnacji. Do którego z panów najbardziej pasuje?

'Love Island' mat. prasowe

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Love Island". Nowy uczestnik będzie walczył o Julkę. Kolejny zrobił masaż Natalii. Kim są tajemniczy mężczyźni?