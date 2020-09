"Love Island". Nowy uczestnik ostro namieszał! Igor skradł uwagę wszystkich dziewczyn

Igor już pierwszego dnia na wyspie rozbudził zainteresowanie damskiej części Islandersów. Za cel upatrzyły go sobie dwie niesparowane dziewczyny, ale chłopak najwyraźniej lubi wyzwania i swoją uwagę poświęcił zajętej przez Dominika Oliwii. Czy dojdzie do podziałów między ekipą?

REKLAMA

"

Love Island. Wyspa miłości

" - nowy uczestnik na pokładzie

We wczorajszym odcinku "Love Island. Wyspa miłości" poznaliśmy nowego Wyspiarza - Igora Łubkowskiego. Natalia i Karolina, jako jedyne singielki w programie przystąpiły do podrywu. Nic nie wskazuje jednak na to, by wybrał którąś z nich. Bardzo intensywnie prowadził rozmowy z dziewczynami, a szczególnie z Oliwią, która ewidentnie wpadła mu w oko. Podczas jednej z zabaw na wyspie podszedł do niej i skradł soczystego buziaka. Zupełnie nie przejął się faktem, że ma w programie partnera, Dominika.

Zobacz też: "Love Island". Nowe uczestniczki rozbiły dotychczasowe pary. "Wybieram tego chłopaka, bo szybko coś poczułam

Obecność nowego Wyspiarza pokrzyżowała plany Mikołaja i Dominika. Panowie dogadali się, że zaczną flirtować z partnerkami rywala, bo ich zdaniem Oliwka lepiej dogada się z Mikołajem, a Ada z Dominikiem. Problem pojawił się w momencie wkroczenia nowego uczestnika, Igora - wygląda na to, że to właśnie on zostanie nowym partnerem Oliwki.

Zapowiada się więc na to, że teraz to Mikołaj pozostanie bez dziewczyny. Oczywiście ma do wyboru jeszcze dwie uczestniczki, jednak nic nie wskazuje na to, by któraś z nich była faktycznie w jego typie.

W piątek dowiemy się, jak potoczą się losy uczestników i czy któryś z nich już dziś pożegna się z programem. Na końcu czwartkowego odcinka pojawiła się informacja, że dojdzie do zmiany konfiguracji między parami. Kto tym razem zostanie na lodzie?

"Love Island. Wyspa miłości" piątek o godzinie 22:10 na antenie Polsatu.