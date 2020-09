Magda Gessler po kilku miesiącach przerwy znów namiesza w restauracjach i dokona ostrych zmian. Wiadomo, że pierwszy wybór padł na knajpę z Krakowa i to właśnie tam odbędzie się dzisiejsza rewolucja. Co jeszcze widzowie zobaczą w nadchodzącej edycji?

Magda Gessler znowu namiesza w "Kuchennych rewolucjach"

"Znawczyni dobrego smaku" znowu rusza na podbój polskich restauracji. Tym razem sytuacja jest wyjątkowo trudna - restauratorzy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nietypowych warunkach pracy. Wiele miejsc nie przetrwało okresu izolacji, a te, które pozostały niejednokrotnie są w słabej sytuacji. Magda zapuka do ich drzwi i postara się wyciągnąć właścicieli z opresji.

Sama zainteresowana jest wyraźnie podekscytowana powrotem programu na antenę. Skierowała do swoich obserwatorów krótki apel, w którym wsparła właścicieli restauracji i zachęciła do oglądania "Kuchennych rewolucji".

Ostatnie miesiące były ciężkie, zwłaszcza dla restauratorów... Jestem z Wami w tym trudnym czasie... Jeśli teraz jest źle, podniesiecie się! Tule Was mocno. Marzę o tym, abyście ze mną byli (...) To przywilej być Waszą Magdą - pisze

Pierwszy odcinek "Kuchennych rewolucji". Jak zareaguje Magda Gessler?

Magda Gessler pojawiła się w Krakowie. Zajmie się metamorfozą włoskiej restauracji Trattoria da Maria. Prowadzi ją Rumunka Maria, która kilka lat mieszkała we Włoszech. Do Polski przyjechała 10 lat temu z byłym partnerem, a obecnie wspólnikiem - Rizzierim. W zespole panuje rodzinna atmosfera, która jedna nie przekłada się na sukcesy w restauracji Marii. Magda Gessler będzie musiała sprawić, by goście nie tylko chętnie przychodzili, ale i wracali do knajpy Rumunki.

"Kuchenne rewolucje" ruszają dziś o 21:30 na antenie TVN.

Czekacie na kolejne zmagania Magdy?

