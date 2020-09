Barbara Kurdej-Szatan nie pokaże ciążowego brzuszka na ekranie. Jeszcze przed wakacyjną przerwą w emisji serialu okazało się, że aktorka spodziewa się dziecka. Scenarzyści specjalnie doprowadzili do momentu, w którym jej bohaterka również będzie czekać na potomka. Wiemy jednak, że sama Basia ma inne plany i nie wróci szybko po wakacjach na plan zdjęciowy.

Barbara Kurdej-Szatan nie pokaże ciąży w "M jak miłość"

Barbara Kurdej-Szatan od kilku lat wciela się w "M jak miłość" w postać Joanny i jest związana z serialowym Michałem, którego gra Paweł Deląg. W ostatnich wyemitowanych odcinkach jej bohaterka dowiedziała się, że jest w ciąży.

Po wakacjach przekona się jednak, że jej partner jest oszustem, który rozdzielił ją z ukochanym Leszkiem i zdecyduje się na wyjazd. Nie powie o dziecku ani jednemu, ani drugiemu i uda się do Francji, gdzie zamieszka ze swoim ojcem. Właśnie taki zabieg pozwoli uszanować decyzje Kurdej-Szatan co do jej obecności w serialu.

Barbara Kurdej-Szatan w ciągu kilku najbliższych tygodni powita na świecie swoje drugie dziecko. Aktorka stwierdziła, że nie chce pracować i po porodzie planuje sobie zrobić urlop macierzyński. Przewiduje, że co najmniej przez pół roku nacieszy się maleństwem i skupi na opiece. A to oznacza, że producenci "M jak miłość" musieli podjąć decyzję, jak - chociaż na chwilę - zawiesić wątek serialowej Joanny.

Sprawa okazała się prosta - wyjazd za granicę. Ujęcia, które są kluczowe dla kontynuacji jej wątku będą kręcone online, bo właśnie w taki sposób jej postać będzie kontaktować się z najbliższymi. Dodatkowo, jak czytamy na stronie Super Seriale, Joanna wcale nie będzie w ciąży:

Nie jestem w ciąży. Badania to wykluczyły. Boję się, bo nie wiadomo, co mi jest. Lekarze też nie wiedzą, a ja czuję się coraz gorzej - powie Joanna.

I doda, że dopiero szczegółowe badania i wizyty u specjalistów wykażą, co jej dolega.

Myślicie, że to tylko chwilowa przerwa?

