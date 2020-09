"Love Island". Nowe uczestniczki rozbiły dotychczasowe pary. "Wybieram tego chłopaka, bo szybko coś poczułam"

To było oczywiste, że wejście do programu nowych wyspiarek namiesza w dotychczasowych relacjach uczestników. Ada i Alicja stanęły przed teoretycznie trudnym wyborem, bowiem musiały odbić partnerów swoim koleżankom. Zrobiły to jednak bez drgnięcia powiek!

