Klaudia El Dursi i Kuba Wojewódzki wspominają początki swojej znajomości. "Ale ja byłem żenujący"

Klaudia El Dursi była jednym z dwóch gości w pierwszym odcinku talk-show Kuby Wojewódzkiego. Sama zainteresowana jest jedną z najnowszych gwiazd stacji. Prowadzi hitowy "Hotel Paradise", więc jej obecność na kanapie samozwańczego króla TVN nie była dla nas zaskoczeniem.

Klaudia El Dursi u Kuby Wojewódzkiego

Przypomnijmy, że to już nie pierwszy raz, gdy modelka gości w programie. Kilka lat temu wystąpiła w show Wojewódzkiego w roli wodzianki, o czym pisaliśmy TUTAJ. W rozmowie z prowadzącym nie mogło zabraknąć również i tego wątku. Tuz przed wejściem Klaudii do studia, na ekranie pojawiły się archiwalne nagrania z jej poprzednich występów w programie z 2008 roku.

Chciałbym cię na samym początku przeprosić. Ale ja byłem żenujący - zaczął Kuba.

Ja też byłam - dodała modelka.

Następnie rozmowa przeszła na temat bekania. Okazuje się, że Klaudia El Dursi świetnie to robi, co rozbawiło Kubę, jak również publiczność. Jak przyznała sama zainteresowana, zdarzyło jej się beknąć nawet podczas pierwszej randki. Następnie Wojewódzki sprawdził polskość swojego gościa i podpytał ją o daty historyczne i nieco rodzimej literatury. Był zaskoczony, gdy prowadząca znała odpowiedzi. Klaudia El Dursi wróciła wspomnieniami do czasów liceum. Właśnie wtedy po raz pierwszy zadebiutowała na okładce "Playboya". Co ciekawe, jej sesja została bardzo dobrze przyjęta przez jej nauczycieli, a dwa egzemplarze magazynu trafiły nawet do szkolnej biblioteki. Was też rozpierałaby duma?