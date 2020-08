31 sierpnia na antenie Polsatu pojawi się kolejny sezon serialu "Gliniarze". Na fanów serialu czeka cała masa niespodzianek. Nowopowstałe Centralne Biuro Policji, a w nim wielkie zmiany kadrowe. Nowy komendant, nowa intrygująca policjantka w zespole i młoda bardzo tajemnicza specjalistka od cyberprzestępczości. Nowi bohaterowie muszą udowodnić swoją wartość!

Laura Samojłowicz i Monika Miller w serialu Polsatu

Detektywi z Wydziału Kryminalnego zostali wcieleni do nowopowstałego Centralnego Biura Policji, co oznacza jeszcze trudniejsze sprawy już nie tylko na terenie Warszawy, ale także w pobliskich miastach, miasteczkach i wsiach. Do zespołu wraca doświadczony naczelnik Piotr Zarębski (Dariusz Dłużewski), a na czele prestiżowego CBP staje bezwzględny służbista i manipulator w garniturze, Robert Szwarc (Zbigniew Kozłowski), który na każdym kroku szuka uchybień, by pozbyć się naczelnika i policjantów z Wydziału Kryminalnego i zastąpić ich swoimi ludźmi.

Nowy sezon to także powrót ulubionych par policyjnych: Olgierda Mazura (Arkadiusz Krygier) i Krystiana Górskiego (Tomasz Skrzypniak) oraz Natalii Nowak (Ewelina Ruckgaber) i Kuby Roguza (Piotr Mróz), a śledczemu Adamowi Boguszowi (Aleksander Mackiewicz) będzie towarzyszyła piękna i intrygująca Weronika Grot (Laura Samojłowicz). W zespole pojawi się również nowa specjalistka od cyberprzestępczości, tajemnicza Żaneta Kujawska (Monika Miller), która umiejętnościami hakerskimi jest w stanie zadziwić nawet dotychczasowego informatyka, Darka (Michał Głowacki).

Nowy sezon to także nowe historie, a duża część z nich jest inspirowana prawdziwymi i najgłośniejszymi sprawami z ostatnich miesięcy. Bohaterowie zmierzą się między innymi z przebiegłymi handlarzami kokainy, którzy towar przemycają w pulpie ananasowej. Zaangażują się w poszukiwania chłopca porwanego przez ojca, który za wszelką cenę chce ukarać byłą żonę, czy poszukiwania porzuconego kochanka, który wymierza „sprawiedliwość” za pomocą broni czarnoprochowej w trakcie ucieczki. Nowy sezon serialu „Gliniarze” zadebiutuje 31 sierpnia na antenie Polsatu i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00.

