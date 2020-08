Michał Olszański prowadził w TVP "Magazyn Ekspresu Reporterów" z krótkimi urlopowymi przerwami od 21 lat. Był twarzą programu, w poniedziałek jednak pożegnano się z nim "w trybie nagłym".

"Magazyn Ekspresu Reporterów" - Michał Olszański odsunięty

Michał Olszański prowadził "Magazyn Ekspresu Reporterów", jednak niekiedy zastępowali go Barbara Włodarczyk, Marta Kielczyk i Mirosław Rogalski. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl, to właśnie Mirosław Rogalski, związany z TVP od 2015 roku, ma teraz przejąć program.

Olszański nie zdążył pożegnać się na antenie z widzami.

Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj - komentował Wirtualnym Mediom - Słowa podziękowania i uznania kieruję także do reporterów, którzy są solą tego programu. Jesteście elitą dziennikarstwa, służycie prawdzie i ludziom. To dzięki Wam ten program przez lata był oglądany, szanowany i oczekiwany. Oby tak było dalej, niestety już bez mojego udziału.

"Magazyn Ekspresu Reporterów" pokazywał w każdy wtorek reporterskie materiały interwencyjne z całej Polski. Poruszano w nim przeróżne tematy - od przypadkowych śmierci, przez otrute ptaki nad Bugiem po lokalnych bohaterów. Do 2019 roku program gościł na antenie TVP2, jednak we wrześniu przeniesiono go do siostrzanej Jedynki.

Dla Michała Olszańskiego to kolejny program, który traci w rządowych mediach. Rok temu został nagle odsunięty od prowadzenia "Pytania na Śniadanie". Program przechodził wówczas metamorfozę, prowadzący byli "odmładzani". Jednak styl, w jakim pożegnano się z Olszańskim, był zwyczajnie słaby:

W ciągu pięciu minut usłyszałem od pani dyrektor, że program będzie ewoluował i szukał nowej formuły, w której nie ma dla mnie miejsca - mówił wówczas o kulisach rozstania w "Fakcie".

Niedawno rozstał się też ze swoją wieloletnią stacją radiową-matką - Trójką. W maju oświadczył, że "oskarżenia wobec Niedźwieckiego i Gila to obrzydliwość", po czym zapowiedział, że nie wróci już na antenę. Z Trójką związany był od 25 lat.