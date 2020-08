Który z polskich piłkarzy strzelił bramkę w wygranym meczu podczas mundialu w 2018 r.? Pytanie z programu "Milionerzy"

Teleturniej "Milionerzy" jest jednym z najchętniej oglądanych programów, emitowanych na antenie stacji TVN. Od wielu lat telewidzowie trzymają kciuki za uczestników, którzy walczą o główną nagrodę, czyli milion złotych. W jednym z odcinków uczestnik musiał wskazać, który z polskich piłkarzy strzelił bramkę w wygranym meczu podczas mundialu w 2018 roku. Jak sobie poradził?

REKLAMA

Który z polskich piłkarzy strzelił bramkę w wygranym meczu podczas mundialu w 2018 r.?

A. Kamil Glik

B. Jan Bednarek

C. Kamil Grosicki

D. Robert Lewandowski

"Milionerzy". Który z polskich piłkarzy strzelił bramkę w wygranym meczu podczas mundialu w 2018 r.?

Uczestnik od razu przyznał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Z tego powodu postanowił skorzystać z ostatniego koła ratunkowego, które mu pozostało, a więc telefonu do przyjaciela.

Ojciec gracza, do którego zadzwonił również nie znał poprawnej odpowiedzi, ale zasugerował mu, aby postawił na A lub C. Ostatecznie uczestnik postawił na drugą z tych opcji i jak się okazało, błędnie. Poprawną odpowiedzią na to pytanie było B, czyli Jan Bednarek. Gracz nie zdobył przez to kwoty 40 tys. złotych i zakończył grę z wygraną w wysokości tysiąc złotych.