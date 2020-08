Julia Wieniawa jest jedną z bardziej popularnych polskich aktorek. Co więcej, oprócz grania również zajmuje się muzyką, co tak samo dobrze jej wychodzi. Jak się okazuje, jej młodsza siostra też ma aspirację na zostanie gwiazdą. Właśnie dołączyła do obsady serialu "Przyjaciółki". Alicja Wieniawa-Narkiewicz ma za sobą pierwsze dni na planie zdjęciowym. W kogo się wcieli i jak ocenia swoje szanse?

Alicja Wieniawa-Narkiewicz dołączyła do "Przyjaciółek"

Kolejny sezon serialu 'Przyjaciółki" zadebiutuje na antenie telewizji Polsat już 3 września. Produkcja cieszy się ogromną popularnością i doczekała się już sporej rzeszy fanów. Nic więc dziwnego, że producenci za każdym razem chcą zaskoczyć widzów, urozmaicając fabułę nowymi postaciami. Niedawno pisaliśmy o tym, że do obsady dołączył Paweł Małaszyński. Jak się okazuje, nie tylko on zasili skład. W 16 sezonie "Przyjaciółek" będziemy mogli również zobaczyć Alicję Wieniawę-Narkiewicz. Młodsza siostra Julii Wieniawy wcieli się w rolę Hani, córki Ingi, którą gra Małgorzata Socha. Sama zainteresowana opowiedziała nieco więcej o swoich odczuciach co do nowego projektu.

Nie ukrywam, że wcielenie się w istniejącą już w serialu postać jest sporym wyzwaniem. Moje obawy wzbudzał również fakt, że dołączę do zgranej i pracującej ze sobą wiele lat ekipy. Czy mnie zaakceptują? Czy mnie polubią? Jednak od pierwszego dnia przyjęto mnie bardzo ciepło i wiedziałam już, że nie mam się czego obawiać! – mówi aktorka.

Myślicie, że uda jej się osiągnąć podobny sukces co starsza siostra?