Reprezentują Wielką Brytanię, a ich dewiza brzmi: "Kto się odważy, ten wygrywa". Pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najbardziej popularnych teleturniejów w Polsce. Każdego wieczoru, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia tytułowej wygranej. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie dotyczące jednostek specjalnych. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

REKLAMA

Reprezentują Wielką Brytanię, a ich dewiza brzmi: "Kto się odważy, ten wygrywa”.

A. GROM

B. Specnaz

C. SAS

D. Navy SEALs

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Reprezentują Wielką Brytanię, a ich dewiza brzmi: "Kto się odważy, ten wygrywa”.

Uczestnik programu od razu odrzucił odpowiedzi A - Grom i B - Specnaz. Nie był jednak pewny znaczenia skrótu SAS. Pan Mieczysław postanowił skorzystać z drugiego koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela. Rozmowa naprowadziła go na odpowiedź D - Navy SEALs. Uczestnik programu nie miał pewności, postanowił zaryzykować i zaznaczył wariant D.

Tym razem się nie udało. Prawidłowa odpowiedź to C - SAS. Pan Mieczysław nie zdobył 20 tys. zł. SAS to skrót od Special Air Service. To elitarna jednostka specjalna, która stanowi trzon brytyjskiej armii. Powstała w 1941 r., a jej założycielem był David Stirling. Pierwotnym celem SAS-u było przeprowadzanie akcji dywersyjnych za liniami wroga w czasie działań wojennych w Afryce Północnej.