Braletkę najprędzej zobaczymy, gdy kobieta zdejmie... Pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to program, który od wielu lat jest dla telewidzów doskonałą formą rozrywki. Emitowany na antenie stacji TVN teleturniej ma olbrzymie grono miłośników, którzy trzymają kciuki za osoby biorące udział w walce o milion złotych. W jednym z odcinków uczestnik musiał wskazać, co kobieta musi zdjąć, abyśmy zobaczymy braletkę. Jak mu poszło?

Braletkę najprędzej zobaczymy, gdy kobieta zdejmie...

A. Kapelusz

B. Rękawiczki

C. Bluzkę

D. Figi

Uczestnik początkowo nie był w stanie wskazać wariantu, który według niego jest poprawny. Z tego powodu postanowił wykorzystać jedno z kół ratunkowych, którym było 50:50.

Komputer losowo odrzucił dwie odpowiedzi - A i B, wskutek czego do wyboru pozostały C, czyli bluzkę i D, czyli figi. Uczestnik skierował się w stronę wariantu C i ostatecznie na niego postawił. Jak się okazało, był to dobry wybór, dzięki czemu wygrał 20 tysięcy złotych i pozostał w grze o milion.