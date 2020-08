Kto został obwołany królem Madagaskaru i stał się pierwowzorem bohatera utworu Słowackiego? "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Co wieczór, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie dotyczące twórczości Juliusza Słowackiego. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Który z poniższych został obwołany królem Madagaskaru i stał się pierwowzorem tytułowego bohatera utworu Juliusza Słowackiego?

A. Agamemnon

B. Anhelli

C. Beniowski

D. Wacław

Uczestnik programu przyznał, że skłania się do odpowiedzi B - Anhelli i C - Beniowski. Nie mając jednak pewności, który z wariantów jest prawidłowy, postanowił skorzystać z drugiego koła ratunkowego w postaci pytania do publiczności.

Publiczność nie dała panu Piotrowi jasnej odpowiedzi. Głosy widzów zgromadzonych w studiu rozłożyły się równomiernie. Najwięcej osób, bo aż 35 proc. postawiło na odpowiedź C, 30 proc. zaznaczyło wariant A - Agamemnon, 19 proc. odpowiedź D - Wacław i 16 proc. wariant B - Anhelli.

Pan Piotr postanowił ostatecznie zaznaczyć odpowiedź C - Beniowski. To była dobra decyzja, C to prawidłowa odpowiedź. Maurycy Beniowski to polski podróżnik pochodzenia słowacko-węgierskiego, który żył w XVIII w. Po konfederacji barskiej został zesłany na Kamczatkę, skąd uciekł i rozpoczął swoje podróże po świecie. W 1776 roku został obwołany przez tubylców królem Madagaskaru.