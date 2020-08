Pamiętacie finalistę 6. edycji "The Voice of Poland"? Program zwyciężył jedyny w swoim rodzaju Krzysztof Iwaneczko - podopieczny Marii Sadowskiej. I choć od emisji programu minęło już sporo czasu, to mężczyzna nie dał o sobie zapomnieć i nadal rozwija się muzycznie. Ostatnio sporo wydarzyło się też w jego życiu prywatnym - Iwaneczko stanął na ślubnym kobiercu. Kim jest jego żona?

Krzysztof Iwaneczko z "The Voice of Poland" po ślubie

Krzysztof Iwanczeko po emisji "The Voice of Poland" został wykładowcą wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Na początku 2019 roku wydał debiutancki album pt. "Jestem". Z jego mediów społecznościowych wynika również, że muzyk regularnie koncertuje. Występował obok takich artystów, jak: Adam Sztaba, Piotr Rubik, Bartosz Chajdecki czy Piotr Nazaruk.

Na jego Instagramie pojawiła się jednak jeszcze jedna, bardzo ciekawa informacja - zwycięzca muzycznego formatu TVP niedawno wziął ślub. Jego żoną została Paulina Czajkowska (teraz już Iwaneczko), którą widzowie show doskonale znają. Kobieta, wówczas jeszcze jako partnerka, towarzyszyła muzykowi podczas przesłuchań w ciemno, a później bitew.

Suknia panny młodej

Panna młoda w dniu ślubu wyglądała obłędnie. Nie zdecydowała się na klasyczną białą suknię ślubną, ale taką w kolorze écru. Idealnie pasował do niej krój tzw. "księżniczki". Wrażenie robi także opis, jaki pod zdjęciem ślubnym zamieścił Krzysztof Iwaneczko zauroczony swoją piękną żoną.

Choć czuliśmy się w tym dniu najszczęśliwsi na świecie, to wiemy, że najpiękniejsze dopiero przed nami - czytamy na Instagramie muzyka.

Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dla młodej pary. Nie zabrakło też życzeń na nową drogę życia.

Najlepszego Krzysiek dla Ciebie i wybranki życia.

Szczęścia dla Was.

Trwajcie w Miłości! - pisali.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko dołączyć się do tych życzeń.