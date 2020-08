"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z bardziej kontrowersyjnych programów w Polsce. Polega on na tym, że eksperci dobierają w pary anonimowe osoby, które zgłosiły się do eksperymentu. Przechodzą oni serię testów, na podstawie których można stwierdzić, czy ktoś z chętnych do nich pasuje. Wybrani uczestnicy poznają się dopiero podczas ślubu w urzędzie stanu cywilnego. Kilka takich zaaranżowanych małżeństw przetrwało do tej pory. Jednym z takich przykładów są Paulina i Krzysztof z drugiej edycji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina w sesji zdjęciowej

Początkowo nic nie wskazywało na to, że ich relacja zakończy się sukcesem. Paulina, gdy tylko zobaczyła przyszłego męża, stwierdziła, że to "pajac z solarium". Co chwila rozstawali się, później schodzili. Jednak ostatecznie dali sobie szansę i od trzech lat są razem. Kilka miesięcy temu ogłosili radosną nowinę. Okazuje się, że spodziewają się pierwszego dziecka, a swoim szczęściem dzielą się na Instagramie. Tym razem przyszły tata opublikował zdjęcie pochodzące z sesji zdjęciowej.

Delikatnym gestem pocałunku, ciesząc się każdą minutą oczekiwania na Nasz Mały Cud. Spędzamy bardzo miłe i urocze chwile. Mała zapowiedź z sesji ciążowej, którą wykonał mój przyjaciel od 30 lat - Krzysztof Gozdek - wspierający mnie także w dniu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia 2" - napisał.

Ich fani zostawili wiele komentarzy. Przede wszystkim ciągle nie mogą wyjść z podziwu, że para, która na ekranie miała tyle burzliwych momentów, teraz tak świetnie się dogaduje. Chwalą ich także za naturalność i to, że ich profile nie zamieniły się w słupy ogłoszeniowe. Oczywiście nie zabrakło też gratulacji i życzeń.

Jak na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy pojawi się pierwsze dziecko Pauliny i Krzysztofa. Do tej pory nie zdradzili także jego płci.