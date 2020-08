Ziemia obraca się wokół własnej osi...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Co wieczór, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie dotyczące astronomii. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Ziemia obraca się wokół własnej osi…?

A. ze wschodu na zachód

B. z zachodu na wschód

C. z północy na południe

D. z południa na północ

Uczestnik programu przyznał, że nie zna poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie. Po chwili namysłu odrzucił jednak wariant C - z północy na południe i D - z południa na północ. Ostatecznie postanowił zaryzykować i zaznaczył odpowiedź A - ze wschodu na zachód.

Niestety tym razem się nie udało. Poprawną odpowiedzią jest B - z zachodu na wschód. Uczestnik programu nie zdobył 20 tys. zł i odszedł z programu z gwarantowanym tysiącem. Ziemia obraca się po własnej osi z zachodu na wschód, czyli w przeciwnym kierunku od pozornego ruchu słońca po niebie