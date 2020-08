"M jak miłość" wraca po wakacjach. Paweł przyjdzie z Franką na imprezę. Olek wyjdzie z więzienia, a Kamil wkurzy Andrzeja

"M jak miłość" powraca po wakacyjnej przerwie, a w najnowszym sezonie nie zabraknie emocji! Co stanie się u bohaterów hitu TVP2? Sprawdźcie!

"M jak miłość": Piotrek i Franka, Paweł i Kinga

W poprzednim sezonie Piotrek poprosił Frankę, żeby udawała, że jest jego dziewczyną. Miał obsesję na punkcie żony brata bliźniaka Kingi. Próbował nawet pocałować żonę Pawła. W najnowszych odcinkach Piotrek będzie próbował rozwijać relację z Franką i zaprosi ją na imprezę do Kingi i Pawła. Małżeństwo Zduńskich w tym sezonie, będzie przechodziło poważny kryzys...

'M jak miłość' mat.pras.

"M jak miłość": Olek i Aneta

Olek nareszcie wyjdzie z więzienia i będzie chciał w pełni wykorzystać wolność. Chociaż w poprzednim sezonie Aneta zmusiła go do małżeństwa, to po powrocie do domu zupełnie o tym zapomni. Stęskniony Chodakowski skazany na wykrok w zawieszeniu, namiętnie podziękuje żonie za wsparcie i wylądują w łóżku!

'M jak miłość' mat. pras.

"M jak miłość": Magda, Kamil i Andrzej

W najnowszych odcinkach Magda postanowi spotkać się z Kamilem. Budzyńska wstawi się za byłym mężem i poprosi Gryca, żeby wycofał oskarżenia. Kamil niczego jej nie obieca, ale koniec końców odpuści Chodakowskiemu i w sądzie zrezygnuje z zabrania głosu.

'M jak miłość' mat. pras.

Jednak Kamil nie przepuści szansy, żeby dopiec Andrzejowi i powie mu, że była na wieczornej randce z Magdą. Budzyński będzie bardzo zazdrosny, a gdy Magda pogratuluje mu sukcesu w sądzie, okaże jej chłód i będzie robił jej wymówki. Na szczęście Budzyńska wszystko mu wyjaśni i para szybko się pogodzi. Czy jednak Kamil znajdzie inny sposób, by skłócić?

Serial "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałki i wtorki o godz. 20:55 w TVP2!