Centralą w perkusji nazywa się...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

W 308. odcinku programu "Milionerzy" pani Olga musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące budowy perkusji. Za poprawną odpowiedź na pytanie mogła zdobyć 20 tys. zł. Jak sobie poradziła? Jaka jest poprawna odpowiedź?

Centralą w perkusji nazywa się:

A - stopę perkusyjną

B - stopę perkusisty

C - całego perkusistę

D - bęben basowy

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Centralą w perkusji nazywa się:

Uczestniczka programu stwierdziła, że nie zna prawidłowej odpowiedzi na pytanie i dlatego zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego w postaci pół na pół.

Komputer losowo odrzucił odpowiedzi A - stopę perkusyjną oraz B - stopę perkusisty. Pani Olga ostatecznie zdecydowała się na zaznaczenie wariantu D.

To był dobry wybór. D - bęben basowy to prawidłowa odpowiedź. Uczestniczka programu zdobyła 20 tys. zł i otworzyła sobie drogę do dalszych wygranych w programie.