W Polsce wydobywano rudy uranu przede wszystkim... Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Teleturniej "Milionerzy" od wielu lat emitowany jest na antenie stacji TVN. Przez ten czas zebrał olbrzymie grono telewidzów, którzy w każdym kolejnym odcinku trzymają kciuki za osoby, które biorą udział w walce o główną nagrodę. W jednym z odcinków uczestniczka musiała wskazać, gdzie w Polsce wydobywano rudy uranu na potrzeby sowieckiego programu zbrojeniowego. Czy udało się jej wskazać odpowiedni wariant?

W Polsce na potrzeby sowieckiego programu zbrojeniowego wydobywano rudy uranu przede wszystkim...

A. W Puszczy Białowieskiej

B. Pod Warszawą

C. W Sudetach

D. Na Kaszubach

Uczestniczka początkowo nie znała odpowiedzi na to pytanie. Z tego powodu postanowiła skorzystać z koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela. Osoba, do której się dodzwoniła również nie była pewna, który z wariantów jest poprawny. Z tego powodu wykorzystała drugie koło - tym razem 50:50.

Komputer odrzucił losowo dwie odpowiedzi - A i D. W grze pozostały zatem B, czyli pod Warszawą i C, czyli w Sudetach. Uczestniczka wskazała na wariant C i jak się okazało, była to dobra decyzja. Dzięki temu wygrała 40 tysięcy złotych i pozostała w dalszej grze.