Zobacz wideo Ach, co to był za ślub!

Małgosia i Paweł są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Po zakończeniu emisji czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", w której się poznali, chętnie dzielą się z fanami tym, co u nich słychać. W 2019 roku zostali rodzicami syna Ryszarda, a już niedługo powitają na świecie córkę. Małgosia w ciąży czuje się dość dobrze, więc nadal uczestniczy w ważnych dla swoich bliskich imprezach. Tym razem po raz kolejny wybrali się z mężem na wesele. Jednak nie wszystkim spodobało się to, jak wyglądali.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł skrytykowani

Małgosia miała długą, połyskującą sukienkę, do której dobrała czarne sandały. Postawiła na mocny makijaż oka oraz zaczesała włosy do tyłu. Paweł za to po raz kolejny udowodnił, że śledzi trendy. Założył marynarkę oraz obcisłe spodnie sięgające kostek. Zdjęciami pochwalili się na Instagramie, jednak spadła na nich krytyka. Jedna z internautek doczepiła się do tego, że Małgosia niekorzystnie się pomalowała, a Paweł ubrał fatalne spodnie.

Jak dla mnie wyglądacie bardzo niekorzystnie. Małgosiu, ten makijaż postarza cię o 10 lat, a sukienka jest okropna. Nie pasuje do ciebie. A Paweł, hmm. Jeśli lubi taki styl, to jego sprawa, ale jak dla mnie spodnie są fatalne. Ale najważniejsze, że dobrze się bawiliście - skrytykowała.

Rolniczka odpisała czepialskiej internautce. Stanęła w obronie swojej i Pawła:

Wiem, ile mam lat. Wiem, co mi pasuje. Mój mąż chodzi w tym, co mu odpowiada. Tobie się podobać nie musi. Na temat twojego wyglądu w ciąży wypowiadać się nie będę ze względu na tolerancję, chyba masz z tym problem - zwróciła się do hejterki.

Pojawił się także komentarz, że jej mąż ma "spodnie chyba ze dwa rozmiary za małe". Na tę uwagę także odpisała Małgosia i wytłumaczyła, że "są akurat", a Paweł takie "dopasowane skinny lubi najbardziej". Zgadzacie się z tymi uwagami?