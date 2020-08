W pierwszej połowie roku na platformie Netflix pojawił się kontrowersyjny program "Too Hot to Handle". W posiadłości zamieszkali najprzystojniejsi mężczyźni oraz najpiękniejsze kobiety, którzy zostali wybrani podczas castingu. Przez kilka tygodni musieli zrezygnować z uprawiania seksu, a za złamanie regulaminu ponosili kary finansowe. Już na samym początku zaiskrzyło między Francescą i Harrym, którzy nie potrafili powstrzymać się od okazywania sobie czułości.

"Too Hot to Handle". Francesca spotyka się z kobietą

Oboje byli w sobie szaleńczo zakochani. Francesca wybaczyła mu kłamstwa, a on nie mógł przestać o niej myśleć. Gdy rozstali się na chwilę, modelka zbliżyła się do innej uczestniczki, która wolała kobiety. Na wizji się nawet pocałowały, jednak ich znajomość nie rozwinęła się dalej - choć Haley zaczęła coś czuć do koleżanki z programu. Po zakończeniu show Harry nawet oświadczył się ukochanej, jednak doszło do ich rozstania. W czerwcu Francesca nagrała film, w którym poinformowała fanów, że jest singielką. Zasugerowała, że to Harry podjął decyzję o rozstaniu, ponieważ nie radził sobie w związku na odległość. Fagaro przyznała z bólem, że ma złamane serce. Jednak już się pozbierała i układa sobie na nowo życie prywatne.

Francesca od jakiegoś czasu spotyka się z pochodzącą z Australii modelką Casey Boonstra. Zostały sfotografowane w Los Angeles, gdy szły za rękę. Wspólne zdjęcia udostępniły w swoich relacjach na InstaStories. Pojawiło się także nagranie, na którym się namiętnie pocałowały. Jak widać już nie chcą się ukrywać ze swoim związkiem.

Francesca i Casey Boonstra Screen z Instagram.com/ francescafarago

