Ziarna cieciorki...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Co wieczór, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie dotyczące ciecierzycy. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Ziarna cieciorki...?

A. obrywa się z grona

B. wyjmuje się ze strąka

C. wybija się z kłosa

D. odłupuje się z kolby

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Ziarna cieciorki...?

Uczestnik programu przyznał, że nie zna poprawnej odpowiedzi na pytanie. Zdecydował się na wykorzystanie swojego pierwszego koła ratunkowego - pytania do publiczności.

Publiczność zgromadzona w studia zdecydowanie postawiła na jedną z odpowiedzi. 62 proc. osób zaznaczyło wariant B - wyjmuje się ze strąka, 19 proc. zaznaczyło odpowiedź C - wybija się z kłosa, 13 proc. wybrało wariant D, a 6 proc. wariant A. Pan Artur zdecydował się pójść za głosem publiczności i zaznaczył odpowiedź B.

Udało się. B - wyjmuje się ze strąka to poprawna odpowiedź na pytanie. Pan Artur zdobył 2 zł i otworzył sobie drogę do dalszej gry w programie. Rośliny strączkowe zawiązują niewielkie strąki, w których znajduje się od 2 do 3 ziaren.