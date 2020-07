Co jest prawdą o rzymskim Koloseum? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

W 304. odcinku programu "Milionerzy" pani Mirosława musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące historii starożytnej. Za poprawną odpowiedź na pytanie mogła zdobyć 250 tys. zł. Jak sobie poradziła? Jaka jest poprawna odpowiedź?

Co jest prawdą o rzymskim Koloseum?

A. jego budowa trwała 100 lat

B. nazwano je tak, bo jest duże

C. odgrywano tam bitwy morskie

D. jest na planie ośmiokąta

Pani Mirosława od razu stwierdziła, że D jest nieprawidłową odpowiedzią. Nie miała jednak pewności co do pozostałych wariantów. Zdecydowała się na skorzystanie z ostatniego koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela.

Niestety skorzystanie z ostatniego koła ratunkowego nie naprowadziło ją na poprawną odpowiedź. Uczestniczka nie chciała ryzykować i zdecydowała się na zrezygnowanie z gry i zabranie 125 tys. zł do domu.

Poprawną odpowiedzią jest wariant C - odgrywano tam bitwy morskie. Koloseum to tak naprawdę Amfiteatr Flawiuszów, który wzniesiono w latach 70-80 n.e. na zlecenie cesarza Wespazjana i Tytusa.