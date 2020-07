Rodzaj ciała odpornościowego obecnego we krwi to...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to popularny teleturniej emitowany na antenie TVN. Każdego dnia, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie, dotyczące ciał odpornościowych we krwi. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Rodzaj ciała odpornościowego obecnego we krwi to:

A. duser albo mianownik

B. komplement albo dopełniacz

C. pean albo celownik

D aprobata albo biernik

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Rodzaj ciała odpornościowego obecnego we krwi to:

Pani Mirosława od razu przyznała, że nie zna poprawnej odpowiedzi na pytanie. Uczestniczka postanowiła skorzystać z pierwszego koła ratunkowego w postaci pytania do publiczności.

Publiczność zgromadzona w studiu nie dała jej wyraźnej odpowiedzi. 37 proc. osób zaznaczyło odpowiedź B - komplement albo dopełniacz, 24 proc. odpowiedź D - aprobata albo biernik, 23 proc. wariant A oraz 16 proc. wariant C.

Ze względu na brak jasnej odpowiedzi, uczestniczka skorzystała z kolejnego koła - pół na pół. Komputer losowo odrzucił dwie odpowiedzi - A i C. Pani Mirosława zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi B.

Udało się. B - komplement albo dopełniacz to poprawna odpowiedź. Uczestniczka programu zdobyła 40 tys. zł i otworzyła sobie drogę do dalszych wygranych w programie. Komplement albo dopełniacz to układ białek odpornościowych zawartych w surowicy krwi, przyczyniających się do niszczenia drobnoustrojów.