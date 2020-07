Metalowy element pracujący między wałkiem rozrządu a trzonkiem zaworowym to? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Co wieczór, widzowie zasiadają przed telewizorami, aby samemu zmierzyć się z pytaniami prowadzącymi do zdobycia miliona złotych. W nowym odcinku programu pojawiło się pytanie, dotyczące konstrukcji silnika. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Metalowy element pracujący między wałkiem rozrządu a trzonkiem zaworowym to:

A. popychadło

B. garkotłuk

C. szklanka

D. kubek

Uczestnik programu od razu odrzucił odpowiedz B - garkotłuk. Nie będąc pewnym, na który wariant postawić, postanowił wykorzystać drugie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

Skorzystanie z koła ratunkowego okazało się dobrym pomysłem. Telefon do przyjaciela naprowadził go na odpowiedź C - szklanka. Pan Nikodem postanowił zaznaczyć właśnie tę odpowiedź.

C - szklanka to poprawna odpowiedź. Uczestnik programu zdobył 40 tys. zł i otworzył sobie drogę do dalszych wygranych w programie. Elementem pracującym pomiędzy wałkiem i trzonkiem zaworowym jest szklanka. Obracający się wałek popycha szklankę, która prowadzi do uchylenia się zaworu.