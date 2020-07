Natalia z "Rolnik szuka żony" wyszła za mąż! Na przyjęciu byli obecni inni uczestnicy programu

Natalia była jedną z uczestniczek szóstej edycji z programu "Rolnik szuka żony". Choć nie odnalazła miłości w show, na planie poznała prawdziwe przyjaciółki. Jedną z nich jest Diana, która podzieliła jej losy i opuściła program bez ukochanego, oraz Ilona, która w przeciwieństwie do poprzedniczek związała się z Adrianem. Kobiety do dziś utrzymują ze sobą kontakt, o czym możemy się przekonać na Instagramie. To właśnie tam, na profilu Ilony, ukazały się zdjęcia ze ślubu Natalii.

Natalia z "Rolnik szuka żony" wyszła za mąż

Widzowie "Rolnik szuka żony" bacznie śledzą dalsze losy uczestników. Jakiś czas temu Natalia dała do zrozumienia instagramowym obserwatorom, że jest szczęśliwie zakochana. Pochwaliła się nawet zdjęciem pierścionka. Teraz okazuje się, że ma już za sobą sakramentalne "tak".

Uroczystość ślubna Natalii odbyła się w Świnoujściu, w naprawdę ujmującej scenerii. Na ten wyjątkowy dzień uczestniczka programu zdecydowała się na długą suknię z lejącym się dołem i ozdobną górą. Całość kreacji dopełnił wianek i skromny bukiet z polnych kwiatów. Dodatkowo miała także delikatny makijaż i rozpuszczone włosy. Wyglądała naprawdę pięknie.

Poniżej możecie zobaczyć wideo młodej pary, wchodzącej do kościoła.

Zobacz wideo Ślub Natalii z "Rolnik szuka żony"

Zdjęcia ze ślubu mogliśmy zobaczyć na Instagramie Ilony, co zdradza, że razem z Adrianem byli gośćmi na przyjęciu. Na uroczystości pojawił się także Jakub, który w szóstej edycji programu wybrał Natalię i zaprosił do gospodarstwa. Jednak mimo przyjaźni nie zrodziło się między nimi uczucie, a Jakub ostatecznie wybrał Anię.

Natalia i Ilona 'Rolnik szuka żony' fot. Ilona 'Rolnik szuka żony' - Instagram

'Rolnik szuka żony' fot. Jakub Napierała - Instagram

Redakcja Plotek życzy nowożeńcom wszystkiego co najlepsze!