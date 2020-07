B. Komorowski, D. Tusk A. Macierewicz, R. Giertych, G. Schetyna - wszyscy jak jeden mąż skończyli...? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

W 301. odcinku "Milionerów" pani Anna musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące cech wspólnych niektórych polskich polityków. Czy udzieliła poprawnej odpowiedzi? Czy zdobyła 20 tys. zł i otworzyła sobie drogę do walki o najwyższą wygraną w programie?

B. Komorowski, D. Tusk, M. Błaszczak, A. Macierewicz, R. Giertych, G. Schetyna - wszyscy jak jeden mąż skończyli:

A. 60 lat

B. historię

C. akademię muzyczną

D. ze sobą

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. B. Komorowski, D. Tusk, M. Błaszczak, A. Macierewicz, R. Giertych, G. Schetyna - wszyscy jak jeden mąż skończyli:

Uczestniczka programu odrzuciła odpowiedzi C i D. Według niej wymienione w pytaniu osoby nie skończyły ze sobą ani nie mają wykształcenia muzycznego. Pani Anna stwierdziła, że niektórzy z polityków rzeczywiście skończyli historię. Nie miała jednak pewności co do ich wieku.

Ostatecznie zdecydowała się na wykorzystanie drugiego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Rozmowa telefoniczna potwierdziła jej przypuszczenia. Pani Anna zdecydowała się na zaznaczenie odpowiedzi B.

I była to poprawna odpowiedź - wszyscy wymienieni politycy ukończyli wydział historii. A jeśli chodzi o ich wiek, to M. Błaszczak, R. Giertych ani G. Schetyna nie ukończyli 60 roku życia. Panie Anna zdobyła 20 tys. zł. i pozostała w grze o milion zł.