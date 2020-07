W którym roku urodził się millenials? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Program "Milionerzy" jest jednym z flagowców stacji TVN. Od wielu lat jego emisja zrzesza przed telewizorami licznych telewidzów, którzy kibicują każdemu kolejnemu uczestnikowi w drodze po milion złotych. W jednym z odcinków padło pytanie, w którym roku urodził się millenials. Poniżej prezentujemy odpowiedź.

REKLAMA

W którym roku urodził się millenials?

A: W 1945

B: W 1967

C: W 1989

D: W 2010

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: W którym roku urodził się millenials?

Pokolenie Y to inna nazwa millenialsów. Są to osoby, wobec których mówi się, że żyją w "globalnej wiosce". Powiedzenie to pojawiło się w 1993 roku i dotyczy przedstawicieli grupy urodzonych w okresie od 1980 do 2000 roku.

Poprawną odpowiedzią jest zatem C, czyli w 1989 roku. Uczestniczka poprawnie wskazała wariant i dzięki temu wygrała 75 tysięcy złotych.