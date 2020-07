Marietta Witkowska jest zwyciężczynią pierwszej polskiej edycji programu "Hotel Paradise". Mimo że jej związek z Chrisem rozpadł się niedługo po zakończeniu emisji formatu, ta dzielnie walczy o popularność w mediach społecznościowych. Bacznie relacjonuje tam kulisy swojego życia prywatnego, a ostatnio pochwaliła się zmienionymi ustami. Internauci są mocno podzieleni.

Marietta z "Hotel Paradise" skrytykowana

Marietta Witkowska nigdy nie ukrywała swojego zamiłowania do ingerowania w urodę. Jeszcze w trakcie reality-show zapowiedziała, że ma zamiar zoperować nos. Jak się okazuje, to nie wszystko, co miała zamiar poprawić. Ostatnio zrelacjonowała robienie botoksu, a teraz przyszła pora na korektę ust.

Trochę się bałam wam powiedzieć, ale wczoraj w salonie oprócz zabiegu odchudzającego poprawiliśmy również bardzo delikatnie kontur moich ust. Mamy plan zrobić to etapowo, tak aby te usta „naprawić”. W tej chwili są jeszcze trochę opuchnięte, ale ja już widzę mega zmianę i jestem bardzo zadowolona, że się odważyłam - czytamy pod postem Marietty.

Internauci są mocno podzieleni. Spora część z nich uważa, że Marietta nieco przesadziła.

Zaczynasz wyglądać jak siostry Godlewskie.

Nie wiem, po co powiększałaś sobie usta. Chciałaś wyglądać jak glonojad?

Szału nie ma, ale to twoja decyzja - piszą w komentarzach.

Oczywiście znalazła się również rzesza internautów, która zachwalała efekty, jakie zaprezentowała Marietta. Podzielacie ich zdanie, czy uważacie, że przesadziła?