Dla kogo chrześcijanin to goj? Odpowiedź na pytanie z programu "Milionerzy"

Emitowany na antenie stacji TVN program "Milionerzy" od wielu lat stanowi bardzo często wybieraną rozrywkę dla telewidzów. Telewidzowie zaciekle śledzą losy osób biorących udział i dopingują im w drodze po milion złotych. W jednym z odcinków uczestnik musiał wskazać, dla kogo chrześcijanin to goj. Jak sobie poradził?

Dla kogo chrześcijanin to goj?

A. Dla prawosławnego

B. Dla muzułmanina

C. Dla buddysty

D. Dla żyda

"Milionerzy". Odpowiedź na pytanie: Dla kogo chrześcijanin to goj?

Uczestnik miał swoje typy co do poprawnej odpowiedzi, jednak żaden z nich nie wywołał u niego pełnego przekonania. Z tego powodu postanowił skorzystać z koła ratunkowego w postaci pytania do publiczności. Decyzją zasiadających na widowni poprawnym wariantem było D.

Po chwili namysłu, uczestnik wskazał właśnie na D, czyli dla żyda. Okazało się, że jest to poprawna odpowiedź, dlatego zwyciężył 500 złotych i pozostał w grze o milion złotych.