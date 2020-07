"Milionerzy". Gdzie w aucie znajdziesz przekładnię planetarną z kołem słonecznym i satelitami? - odpowiedź na pytanie

W 293. odcinku "Milionerów" uczestnik programu musiał zmierzyć się z pytaniem z zakresu motoryzacji. Za poprawną odpowiedź mężczyzna mógł zgarnąć 5 tysięcy złotych. Jak poradził sobie z pytaniem? Czy zdobył 5 tysięcy i otworzył sobie drogę do dalszych wygranych w programie?

REKLAMA

Gdzie w aucie znajdziesz przekładnię planetarną z kołem słonecznym i satelitami?

A. w wale kierownicy

B. w skrzyni biegów

C. w pompie hamulcowej

D. w prądnicy

"Milionerzy" - odpowiedź na pytanie. Gdzie w aucie znajdziesz przekładnię planetarną z kołem słonecznym i satelitami?

Uczestnik programu jeszcze przed przeczytaniem dostępnych wariantów stwierdził, że możliwą odpowiedzią jest skrzynia biegów. Po pojawieniu się proponowanych odpowiedzi, Pan Bartłomiej odrzucił wariant A. i D.

Pomimo pojawienia się jego typu, uczestnik chciał się upewnić co do swoich przypuszczeń i wykorzystał pierwsze koło ratunkowe w postaci pół na pół. Komputer losowo odrzucił dwie niepoprawne odpowiedzi A. i C. Pan Bartłomiej poszedł za swoją intuicją i zaznaczył odpowiedź B.

Udało się. B. - skrzynia biegów to poprawna odpowiedź. Uczestnik programu zdobył 5 tys. zł i pozostał w grze o milion. Przekładnia planetarna z kołem słonecznym i satelitami znajduje się w skrzyni biegów.