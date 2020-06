"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek wyznali, że przechodzili kryzys. "Myśleliśmy o rozwodzie"

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył wiele par. Jedną z nich są Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik. Zakochani po zakończeniu show postawili wszystko na jedną kartę i od razu ze sobą zamieszkali. Agnieszka przeprowadziła się do Wojtka, zostawiając pracę i znajomych w Łodzi. Okazało się, że sielanka zakończyła się szybko. Wspólne życie było trudne, a nowożeńcy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością i kolejnymi problemami. To wywołało konflikty, niektóre z nich były naprawdę poważne.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek o pierwszych małżeńskich kłopotach

Agnieszka i Wojtek na swoim kanale na YouTube, "Życie od pierwszego wejrzenia", opowiedzieli o pierwszych kłopotach w małżeństwie. Zakochani przyznali, że zostali rzuceni na głęboką wodę - przyzwyczajeni do wygodnego życia singli, nagle postanowili ze sobą zamieszkać na trzydziestu metrach kwadratowych. Szara rzeczywistość, zmęczenie i frustracja szybko ich dopadły. Zaczęły się pierwsze sprzeczki i większe kłótnie.

Sytuacji nie poprawiał fakt, że Agnieszka po przeprowadzce do Krakowa spędzała większość czasu sama w mieszkaniu Wojtka. On wychodził do pracy, a ona czuła się samotna - w Krakowie nie miała znajomych, szybko okazało się też, że szukanie pracy wcale nie jest takie proste. Wojtek za to czuł się winny, że spędza za mało czasu z żoną. Zdarzało mu się też tęsknić za ciszą i wolnością, które wiązały się z jego kawalerskim życiem.

Czułem się zamknięty, wydawało mi się, że muszę być cały czas przy Adze. Ale jej o to nie chodziło, ona chciała mieć kogoś bliskiego przy sobie. Och naprawdę, tyle myśli nam się kotłowało w głowach. Myśleliśmy o rozwodzie - przyznał Wojtek.

Podobne przemyślenia miała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

Zaczęliśmy myśleć, czy brnąć w to dalej, czy wypracujemy kompromis, a może nie tracić czasu i się rozstać? - wtórowała.

Para postawiła jednak na otwartość i odbyła wiele trudnych i szczerych rozmów. To ich ocaliło i pozwoliło zrozumieć, co naprawdę do siebie czują.

Kiedy przyjdzie moment wątpliwości, warto usiąść i pogadać. I my to zrobiliśmy - zdradziła Agnieszka.

Cieszymy się, że Agnieszce i Wojtkowi udało się pokonać kryzys. Też im kibicujecie?